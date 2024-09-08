Somaspor puanı kaptı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Somaspor, ilk 2 haftada 4 puanı hanesine yazdırdı.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Somaspor, ilk 2 haftada 4 puanı hanesine yazdırdı. İlk maçında evinde Diyarbekirspor'u 2-0 yenen siyah-beyazlılar, Serik Belediyespor karşısında geriye düşmesine rağmen puanı kaptı. Teknik direktör Erman Güraçar, kalelerinde erken gol gördüklerini belirterek, "Uzun süre maçı yenik götürdük. Ardından 70'inci dakikada golü bulduk. Kazanabilirdik ama dış sahada alınan puanı önemsiyoruz. Ligin çok başındayız. Daha iyi bir seviyeye geleceğiz" diye konuştu.
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