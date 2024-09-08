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        Motosikletin TIR'a çarptığı, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kaza kamerada

        MANİSA'da, park halindeki TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Latif Karaçam'ın (45) öldüğü, yanındaki kişinin ise yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 14:35 Güncelleme: 08.09.2024 - 14:40
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        Motosikletin TIR'a çarptığı, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kaza kamerada
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        MANİSA'da, park halindeki TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Latif Karaçam'ın (45) öldüğü, yanındaki kişinin ise yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaza, 26 Ağustos'ta saat 18.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi girişinde meydana geldi. Latif Karaçam, önündeki minibüsü sollamak isterken kontrolünü yitirdiği 35 ARN 615 plakalı motosiklet, yol kenarında park halindeki A.D. (28) yönetimindeki 66 ABG 719 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın dorsesinin altına giren motosikletin sürücüsü Latif Karaçam hayatını kaybederken, arkasındaki H.K. (25) ise ağır yaralı olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaçam'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. H.K., tedavisini ardından taburcu edildi.

        Bu arada kazanın bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsü Karaçam'ın sollama yaptığı sırada kontrolü kaybedip, arkasındaki kişiyle çarptıkları park halindeki TIR'ın dorsesinin altına girdiği görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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