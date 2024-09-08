Motosikletin TIR'a çarptığı, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kaza kamerada

Bu arada kazanın bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsü Karaçam'ın sollama yaptığı sırada kontrolü kaybedip, arkasındaki kişiyle çarptıkları park halindeki TIR'ın dorsesinin altına girdiği görüldü.

Kaza, 26 Ağustos'ta saat 18.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi girişinde meydana geldi. Latif Karaçam, önündeki minibüsü sollamak isterken kontrolünü yitirdiği 35 ARN 615 plakalı motosiklet, yol kenarında park halindeki A.D. (28) yönetimindeki 66 ABG 719 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın dorsesinin altına giren motosikletin sürücüsü Latif Karaçam hayatını kaybederken, arkasındaki H.K. (25) ise ağır yaralı olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaçam'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. H.K., tedavisini ardından taburcu edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.