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        Turgutluspor - Bursa Nilüfer FSK: 1-2

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ilk haftasında Turgutluspor, ev sahibi olduğu maçta Bursa Nilüfer FSK'ya son anda yenilmekten kurtulamadı: 1-2.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 18:43 Güncelleme: 08.09.2024 - 18:43
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        Turgutluspor - Bursa Nilüfer FSK: 1-2
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        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ilk haftasında Turgutluspor, ev sahibi olduğu maçta Bursa Nilüfer FSK'ya son anda yenilmekten kurtulamadı: 1-2. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nın etrafındaki inşaat çalışmaları nedeniyle Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada Turgutluspor, 37'nci dakikada Serhat Yeşilördek ile bulduğu golle öne geçti. Konuk ekip 65'inci dakikada Aykut Çift'le eşitliği yakalayıp, 90+5'te Cüneyt Balçık'ın golüyle galibiyete ulaştı. Bu sonuçla Turgutluspor sezona puansız başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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