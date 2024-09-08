Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Gelecek Partisi Kula İlçe Başkanı Camcı, partisi ve görevinden istifa etti

        GELECEK Partisi Kula İlçe Başkanı Okan Camcı sosyal medyadan yaptığı açıklama ile partisinden ve görevinden istifa ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 20:03 Güncelleme: 08.09.2024 - 20:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelecek Partisi Kula İlçe Başkanı Camcı, partisi ve görevinden istifa etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        GELECEK Partisi Kula İlçe Başkanı Okan Camcı sosyal medyadan yaptığı açıklama ile partisinden ve görevinden istifa ettiğini duyurdu.

        Gelecek Partisi Kula İlçe Başkanı Okan Camcı, partisinden ve görevinden istifa etti. Camcı istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. Camcı istifasıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi İlçe Başkanlığı'ndan istifa etmiş bulunmaktayım. Milletin çıkarını savunan ve milletin iradesine saygı duyan her kulvarda yerimizi alacağız. Bizleri destekleyen yanımızda olan tüm dostlarımıza sevdiklerimize büyüklerimize saygı ve şükranlarımızı sunarız" ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kahrolduk! Narin canavarca katledilmiş!
        Kahrolduk! Narin canavarca katledilmiş!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
        Narin'in ölümü Leyla'yı hatırlattı
        Narin'in ölümü Leyla'yı hatırlattı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran paylaşımı
        Paralimpik'te tarih yazdık!
        Paralimpik'te tarih yazdık!
        Muğla, Bursa, Balıkesir, Antalya ve Adana'da orman yangını
        Muğla, Bursa, Balıkesir, Antalya ve Adana'da orman yangını
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        İstanbul'un göbeğinde yaşandı: Aracın önünü kesip içindekileri dövdüler
        İstanbul'un göbeğinde yaşandı: Aracın önünü kesip içindekileri dövdüler
        Filip Kostic Fenerbahçe için geliyor
        Filip Kostic Fenerbahçe için geliyor
        Ünlüler acıyı paylaştı
        Ünlüler acıyı paylaştı
        "Yoğun eleştirileri anlamıyorum"
        "Yoğun eleştirileri anlamıyorum"
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Beşiktaş'tan fikstür hamlesi
        Beşiktaş'tan fikstür hamlesi
        Aşırı çalışmaktan kaynaklanan sorunlar nelerdir?
        Aşırı çalışmaktan kaynaklanan sorunlar nelerdir?
        İlkan Karaman hayatını kaybetti
        İlkan Karaman hayatını kaybetti
        Siber güvenlikte yerli teknoloji
        Siber güvenlikte yerli teknoloji
        2024’te devam filmlerinin gişe sıralaması
        2024’te devam filmlerinin gişe sıralaması
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        40 dakikalık Türkiye ziyareti

        Benzer Haberler

        Turgutluspor - Bursa Nilüfer FSK: 1-2
        Turgutluspor - Bursa Nilüfer FSK: 1-2
        Motosikletin TIR'a çarptığı, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kaz...
        Motosikletin TIR'a çarptığı, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kaz...
        Savcı, hamile Sude Naz'ı öldüresiye döven dini nikahlı eşe 6,5 yıl hapis ce...
        Savcı, hamile Sude Naz'ı öldüresiye döven dini nikahlı eşe 6,5 yıl hapis ce...
        Somaspor puanı kaptı
        Somaspor puanı kaptı
        Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü kutlandı
        Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü kutlandı
        Spil'in 'özgür bekçileri' yılkı atları, dronla görüntülendi
        Spil'in 'özgür bekçileri' yılkı atları, dronla görüntülendi