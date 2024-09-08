Gelecek Partisi Kula İlçe Başkanı Camcı, partisi ve görevinden istifa etti
GELECEK Partisi Kula İlçe Başkanı Okan Camcı sosyal medyadan yaptığı açıklama ile partisinden ve görevinden istifa ettiğini duyurdu.
GELECEK Partisi Kula İlçe Başkanı Okan Camcı sosyal medyadan yaptığı açıklama ile partisinden ve görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Gelecek Partisi Kula İlçe Başkanı Okan Camcı, partisinden ve görevinden istifa etti. Camcı istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. Camcı istifasıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi İlçe Başkanlığı'ndan istifa etmiş bulunmaktayım. Milletin çıkarını savunan ve milletin iradesine saygı duyan her kulvarda yerimizi alacağız. Bizleri destekleyen yanımızda olan tüm dostlarımıza sevdiklerimize büyüklerimize saygı ve şükranlarımızı sunarız" ifadelerine yer verdi.
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