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        Kavşaktan çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapınca tarlaya yuvarlandı; aynı aileden 5 yaralı

        MANİSA'nın Kula ilçesinde, kavşaktan kontrolsüz şekilde ana yola çıkan otomobile çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobil takla atarak tarlaya yuvarlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 18:31 Güncelleme: 09.09.2024 - 18:35
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        Kavşaktan çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapınca tarlaya yuvarlandı; aynı aileden 5 yaralı
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        MANİSA'nın Kula ilçesinde, kavşaktan kontrolsüz şekilde ana yola çıkan otomobile çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobil takla atarak tarlaya yuvarlandı. Kazada, aynı aileden 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 13.30 sıralarında İzmir- Ankara karayolu Eşme Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne ilerleyen Albız Körhan (50) yönetimindeki 42 AES 59 plakalı otomobil, kavşaktan kontrolsüz şekilde ana yola çıkan ve plakası öğrenilemeyen otomobile çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yapması sonucu takla atıp, yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Otomobil sürücüsü Albız ile yanındaki eşi Hamide (48), çocukları Özge (25), Sevgi (18) ve Muhammet Hüseyin Körhan (11) araçta sıkışıp, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan aileyi kurtarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, çevre ilçelerden gelen sağlık ekiplerinin de desteğiyle Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavileri devam eden yaralılardan durumu ağır olan Sevgi Körhan, Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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