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        Turgutlu'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu, araçlar yolda kaldı

        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü; yayalar, sürücüler ve esnaf zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 11:54 Güncelleme: 11.09.2024 - 12:00
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        Turgutlu'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu, araçlar yolda kaldı
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        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü; yayalar, sürücüler ve esnaf zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle çöken yolda oluşan çukura, bir itfaiye aracı düştü.

        Turgutlu'da sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Turgutlu Fatih Sanayi Sitesi, Bozkurt Mahallesi ve Fatih Sanayi Sitesi'nin belli bölümlerinde biriken yağmur suyu, araç ve yaya trafiğini olumsuz etkiledi. Caddede sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorluk yaşarken, esnaf ise suyun dükkanlarına girmemesi için çabaladı.

        Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ve itfaiye ekipleri, su baskınlarına karşı teyakkuza geçti. Sokak esnafı, her yağmurda aynı görüntülerle karşılaştıklarını belirterek, yetkililere tepki gösterdi.

        Bazı yollarda sağanak nedeniyle çökmeler oluştu. Albayrak Mahallesi Sulu Sokak'ta etkili olan yağış sonrası, ihbara giden Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye aracı, çöken yolda oluşan çukura düştü. İtfaiye aracı vinçle çekilirken, aynı çukura düşen bir hafif ticari araç ise çevredekiler çıkarıldı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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