Turgutlu'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu, araçlar yolda kaldı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü; yayalar, sürücüler ve esnaf zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle çöken yolda oluşan çukura, bir itfaiye aracı düştü.

Turgutlu'da sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Turgutlu Fatih Sanayi Sitesi, Bozkurt Mahallesi ve Fatih Sanayi Sitesi'nin belli bölümlerinde biriken yağmur suyu, araç ve yaya trafiğini olumsuz etkiledi. Caddede sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorluk yaşarken, esnaf ise suyun dükkanlarına girmemesi için çabaladı.