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        Çalıştığı vinci gelin arabası yaptı

        MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde düğün hazırlığı yapan Doğan Çoban (31), 15 yıldır çalıştığı vinci gelin arabası yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 19:39 Güncelleme: 11.09.2024 - 19:45
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        Çalıştığı vinci gelin arabası yaptı
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        MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde düğün hazırlığı yapan Doğan Çoban (31), 15 yıldır çalıştığı vinci gelin arabası yaptı. Vince bindirdiği gelin Funda Akar (31) ile birlikte şehir turu atan genç çift, daha sonra Yunus Emre Millet Çarşısı'nda kıyılan nikah ile ömür boyu mutluluğa imza attı.

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 15 yıldır vinç operatörü olarak çalışan Doğan Çoban, çalıştığı vinci gelin arabası yaparak, eşi Funda Akar'a sürpriz yaptı. Kayapınar Mahallesi'nde oturan Funda Akar’ın evine gelin arabası gibi süslediği vinçle gelen damat Çoban, herkesi şaşırttı. Funda Akar'ı elinden tutarak vince bindiren Çoban, ardından kendilerine eşlik eden araçlar ile konvoy yaparak, nikahın yapılacağı Yunus Emre Millet Çarşısı'na geldi. Nikah memuru Yunus Kafalı tarafından nikahları kıyılan genç çift, ömür boyu mutluluğa imza attı.

        Normal bir gelin alma merasiminden farklı olmasını istediği için bu kararı aldığını ifade eden damat Doğan Çoban, "Gündelik hayattan farklı olsun diye böyle bir şey düşündüm. Güzel olduğuna inanıyorum. İnşallah güzel olur. İnşallah bizim de sonumuz güzel olur. Eşimle mutlu oluruz. 15 yıldır bu işteyim" dedi. Eşi Funda Akar ile tanışma hikayesine de değinen Doğan Çoban, "Tanışmamız bir arkadaşımız sayesinde oldu. Funda ile önce arkadaş olduk. İlerleyen zaman içerisinde birbirimize güvenimizi, saygımızı, sevgimizi vererek böyle bir yola karar verdik. Allah sonunu mutlu etsin. Bütün bu niyetle düşünen arkadaşlar mutlu, mesut olsun" ifadelerini kulandı.

        Gelin Funda Akar ise böyle bir sürprizden haberi olmadığını belirterek, "Bundan haberim yoktu. Bu hayatta bana her zaman mutluluğu yaşatıyor. Şu an da öyle, iyi ki hayatımda. Sonsuza kadar mutlu oluruz inşallah" dedi.

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