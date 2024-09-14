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        Özgür Özel, Soma'nın kurtuluşunun 102'nci yıldönümü etkinliğine katıldı

         CHP GenelBaşkanı Özgür Özel, Soma'nın kurtuluşunun 102'nci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 03:08 Güncelleme: 14.09.2024 - 03:10
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        Özgür Özel, Soma'nın kurtuluşunun 102'nci yıldönümü etkinliğine katıldı
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         CHP GenelBaşkanı Özgür Özel, Soma'nın kurtuluşunun 102'nci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma'nın kurtuluşunun 102'nci yıldönümü kutlamalarına katıldı. Ceylan Ertem'in de konser verdiği etkinlikte konuşan Özel, "Öncelikle güzel Soma'mızın, benim canım memleketim Soma'nın Kurtuluş Günü kutlu olsun. Ben Soma'da doğmadım ama bütün Türkiye beni Somalı biliyor. Bunda da hiçbir sakınca yok. Soma benim en yürekten bağlı olduğum ilçem, hatta biraz önce Sayın Başkan'a bu yakışıklı sunucu nereden çıktı, hiç görmedim dedim. O da 'Tebrik ederim zaten buralı değil, dışarıdan geldi' dedi. Somalı olsaydı ben bilirdim" dedi.

        'YILLARCA HER SEÇİM AKŞAMI SOMA’YA LAF SÖYLEDİLER'

        Özel, "Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin etkinliklerine katılmak benim için çok keyif verici ama şüphesiz bu konuda en keyif aldığım yer Soma Belediyesi. Çünkü yıllarca her seçim akşamı birileri elinde telefonla Soma’ya, size, hepimize laf söyledi, ben de onlarla kavga ettim ama gün geldi kim haklıymış Soma neresiymiş, nasıl bir güzel memleketmiş, nasıl güzel insanları varmış günü gelince ne yaparmış, gösterdiniz" diye konuştu. 

        'İYİ Kİ SOMA VAR İYİ Kİ SOMALILAR VAR'

        Şarkıcı Ceylan Ertem'in konser vermesinin gurur verici olduğunu ifade eden Özgür Özel şunları söyledi:

        "Burada en mutlu olduğum şey de CHP’li belediyeler gelince böyle güzel aktivitelerde bir arada olmamız, sanatçının popüler olması, beğeniliyor olması, gençler tarafından sahipleniliyor olması çok güzel ama hele hele Ceylan Ertem gibi dik duruşlu olan, bu ülkede evladını arayan annelere şarkı yapmış, kimsenin karşısında eğilmemiş, bükülmemiş kadın cinayetleri konusunda dik duruşunu, politik tavrını ortaya koymuş böyle bir sanatçının burada olması hepimiz için gurur kaynağı. Hoş geldi. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Ben böyle günlerde sözü uzatmayı hiç sevmem çünkü Özgür Özel’i yıllardır dinliyorsunuz, ağız tadıyla bir akşam Ceylan Ertem dinleyeceksiniz. Onun için de sözü daha fazla uzatmıyorum. Sözü sevgili Ceylan’a tekrar bırakıyorum. Hepinize iyi eğlenceler. Hepinizi çok seviyorum, iyi ki varsınız. Hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum. İyi ki Soma var iyi ki Somalılar var. Sağ olun, var olun."

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