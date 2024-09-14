Özgür Özel, Soma'nın kurtuluşunun 102'nci yıldönümü etkinliğine katıldı

CHP GenelBaşkanı Özgür Özel, Soma'nın kurtuluşunun 102'nci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma'nın kurtuluşunun 102'nci yıldönümü kutlamalarına katıldı. Ceylan Ertem'in de konser verdiği etkinlikte konuşan Özel, "Öncelikle güzel Soma'mızın, benim canım memleketim Soma'nın Kurtuluş Günü kutlu olsun. Ben Soma'da doğmadım ama bütün Türkiye beni Somalı biliyor. Bunda da hiçbir sakınca yok. Soma benim en yürekten bağlı olduğum ilçem, hatta biraz önce Sayın Başkan'a bu yakışıklı sunucu nereden çıktı, hiç görmedim dedim. O da 'Tebrik ederim zaten buralı değil, dışarıdan geldi' dedi. Somalı olsaydı ben bilirdim" dedi.

'YILLARCA HER SEÇİM AKŞAMI SOMA’YA LAF SÖYLEDİLER' Özel, "Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin etkinliklerine katılmak benim için çok keyif verici ama şüphesiz bu konuda en keyif aldığım yer Soma Belediyesi. Çünkü yıllarca her seçim akşamı birileri elinde telefonla Soma’ya, size, hepimize laf söyledi, ben de onlarla kavga ettim ama gün geldi kim haklıymış Soma neresiymiş, nasıl bir güzel memleketmiş, nasıl güzel insanları varmış günü gelince ne yaparmış, gösterdiniz" diye konuştu. 'İYİ Kİ SOMA VAR İYİ Kİ SOMALILAR VAR' Şarkıcı Ceylan Ertem'in konser vermesinin gurur verici olduğunu ifade eden Özgür Özel şunları söyledi: