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        Turgutluspor'da son gün toplam 6 imza

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon kadroyu sil baştan kuran Turgutluspor transferin son günü toplam 6 imza daha attırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 11:39 Güncelleme: 14.09.2024 - 11:45
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        Turgutluspor'da son gün toplam 6 imza
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        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon kadroyu sil baştan kuran Turgutluspor transferin son günü toplam 6 imza daha attırdı.

        Turgutlu, Sapanca Gençlikspor'da oynayan eski stoperi Nuh Aşkın, İstanbulspor'dan geçen sezonu Etimesgut Belediyespor'da geçiren orta saha oyuncusu Egehan Gök, Turgutlulu kaleci Yunus Kotan, gurbetçi orta saha Mert Şahin'in yanı sıra Boluspor'dan sağ kanat oyuncusu Arda Köksal ve son olarak 23 Elazığ FK'da oynayan stoper Mert İsmet Aşıcı ile sözleşme imzaladı.

        Turgutluspor yaz döneminde toplam 24 transfer yaparak rekor kırdı.

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