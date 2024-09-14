Manisa'da 37 tarihi eser ele geçirildi; 3 gözaltı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, buldukları 37 tarihi eseri 15 milyon TL'ye piyasa sürme hazırlığında olan E.B. (44), Y.D. (37) ve Ş.Ç. (36), yakalandı.

Şehzadeler ilçesinde, E.B., Y.D. ve Ş.Ç.'nin, buldukları tarihi eserleri 15 milyon TL'ye piyasa sürme hazırlığında oldukları bilgisine ulaşıldı. Şehzadeler Jandarma Komutanlığı ile Manisa Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, belirlenen adreslere, dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, milattan önce 1'inci bin yıla ait 9 çömlek, milattan önce 7'nci yüzyıla ait 4 alabastron, milattan sonra 4'üncü yüzyıla ait 13 gözyaşı şişesi ile Roma dönemine ait 4 kandil, erkek ve kadın heykelleri, milattan önce 2'nci yüzyıla ait 2 cam parfüm şişesi, milattan önce 6'ncı yüzyıla ait 2 cam parfüm şişesi, milattan önce 2'nci yüzyıla ait obje olmak üzere toplam 37 tarihi obje ele geçirildi. Öte yandan dedektör, kazı malzemeleri ve amonyum nitrat yakalandı. Tarihi eserlere el konulurken, E.B., Y.D. ve Ş.Ç. ise gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.