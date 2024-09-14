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        Kamyonetle çarpışan 14 yaşındaki motosikletli öldü

        MANİSA'nın Salihli ilçesinde kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü Enes Ege Akkeçi (14), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 18:56 Güncelleme: 14.09.2024 - 19:00
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        Kamyonetle çarpışan 14 yaşındaki motosikletli öldü
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        MANİSA'nın Salihli ilçesinde kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü Enes Ege Akkeçi (14), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında Sarıpınar Mahallesi E 96 Karayolu altgeçit mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Murat U.'nun kullandığı 49 AN 787 plakalı kamyonet ile Enes Ege Akkeçi yönetimindeki 45 ARZ 302 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akkeçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Akkeçi, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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