Somaspor - Bucaspor 1928: 0-1
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geride kalan 2 maçta 4'er puan toplayan Somaspor ve Bucaspor 1928, Soma'da karşı karşıya geldi.
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geride kalan 2 maçta 4'er puan toplayan Somaspor ve Bucaspor 1928, Soma'da karşı karşıya geldi. Bucaspor 1928, zorlu deplasmandan 1-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler 41'inci dakikada Mehmet Sak'ın golüyle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda avantajını koruyan Bucaspor 1928, Soma'dan galibiyetle ayrılarak 7 puana yükseldi.
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