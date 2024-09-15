Bakan Fidan, Manisa'da (2)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir dizi ziyaret kapsamında geldiği Manisa’dan ayrıldı. Bakan Fidan, gün boyu süren programı kapsamında Ak Parti'li Saruhanlı İlçe Belediye Başkanlığı binasına ziyarette bulundu. Daha sonra ise, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü binasında 'Türkiye’nin Dış Politikası ve Küresel Dinamikleri' konulu söyleşiye katıldı. Basına kapalı gerçekleşen programlarının ardından Bakan Fidan, kentten ayrıldı.

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