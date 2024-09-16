Somaspor ilk kez üzüldü

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 3'üncü hafta karşılaşmasında evinde Bucaspor 1928'e tek golle mağlup olan Somaspor, ilk yenilgisini aldı. 3 maçta 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet elde eden siyah-beyazlılar 4 puanda kaldı. Teknik Direktör Erman Güraçar, Bucaspor 1928 karşısında fırsatları değerlendiremediklerini belirterek, "Taraftarımızın önünde kaybetmek üzücü oldu. Ancak bu maçtan gereken dersleri çıkaracağız. Ligin çok başındayız. Bir an önce bu karşılaşmayı unutup önümüzdeki karşılaşmalara odaklanmalıyız" dedi.