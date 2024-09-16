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        Manisa FK çok mutlu

        1'İNCİ Lig'de zorlu deplasmanda Kocaelispor'u geriden gelip 2-1 mağlup eden Manisa Futbol Kulübü büyük mutluluk yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 11:28 Güncelleme: 16.09.2024 - 11:35
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        Manisa FK çok mutlu
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        1'İNCİ Lig'de zorlu deplasmanda Kocaelispor'u geriden gelip 2-1 mağlup eden Manisa Futbol Kulübü büyük mutluluk yaşadı. İlk yarıda önce Kocaelispor'dan Aaron Appindangoye kırmızı kart görürken ardından Mamadou Cissokho oyundan ihraç edilip Manisa FK'yı 10 kişi bıraktı. Zorlu bir ilk devre geçiren Manisa FK, 30'uncu dakikada Kocaelisporlu Mendes'in penaltı kaçırmasıyla derin bir nefes alırken, 45+4'üncü dakikada Pedrinho golüne engel olamayıp ilk devreyi 1-0 yenik kapattı. İkinci yarıda ise bambaşka bir kimliğe bürünen Manisa Futbol Kulübü, Ramirez ve Oğuz'un golleriyle 3 puana uzanıp kritik bir galibiyet aldı. Ligde 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 8 puana ulaşan Manisa ekibi Play-Off hattına yerleşti.

        Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş zor şartlarda çok güzel bir galibiyet aldıklarını dile getirdi. Kulübün sezona başlarken zorlu süreçlerden geçtiğini hatırlatan Çağdaş Çavuş, "Zorluklarla beraber güzel bir hikaye oluşturmaya çalıştık. Bu hikayeyi yazabilmek adına oyuncu grubu da bana inanmıştı. Sonuçlarını almaya başlıyoruz. Umut ediyorum ki bu devam edecek. Kocaelispor büyük bir camia, şampiyonluk hedefi var. İlk yarı biterken yediğimiz golün ardından ikinci devre nasıl oynayacağımızı konuştuk. Bu tür maçlarda oyuncuların atmosferden etkilenmeden mücadele etmesi gerekiyor. İkinci devre bunu çok iyi yaptık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Zor şartlarda başlayıp bu reaksiyonu göstermek kolay değil" dedi.

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