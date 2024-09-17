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        KKTC'de kazada hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

        KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Burak Sefa Ürüm'ün (32) cenazesi, memleketi Manisa'nın Selendi ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 15:54 Güncelleme: 17.09.2024 - 16:00
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        KKTC'de kazada hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi
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        KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Burak Sefa Ürüm'ün (32) cenazesi, memleketi Manisa'nın Selendi ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenazede Ürüm'ün 2 aylık hamile eşi Kübra Ürüm, sakinleştirici iğnelerle güçlükle ayakta durabildi.

        Kaza, önceki gün saat 20.00 sıralarında Akdoğan-Vadili kara yolunda meydana geldi. Uzman Çavuş Burak Sefa Ürüm’ün kontrolünü yitirdiği FB 950 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İsmail Kaya (45) yönetimindeki HT 944 plakalı otomobille çarpıştı. Uzman Çavuş Burak Sefa Ürüm ile diğer araç sürücüsü İsmail Kaya, yanındaki Ayşe Bayır Kaya (44) ve Mustafa Efe Kaya (9) yaralandı. Yaralılar Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1 yıllık evli Uzman Çavuş Ürüm, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

        Uzman Çavuş Burak Sefa Ürüm'ün cenazesi memleketi Manisa'nın Selendi ilçesine getirildi. Ürüm'ün Türk bayrağına sarılı tabutu Zafer Mahallesi'ndeki evlerinin önüne götürülerek helallik alındı. Bu sırada gözyaşları sel oldu. Ürüm'ün cenazesi daha sonra Çarşı Camisi'ne götürüldü. Burada öğlen askeri tören düzenlendi. Törene Selendi Kaymakamı Mustafa İlker Kara, CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, Uzman Çavuş Ürüm'ün eşi 2 aylık hamile Kübra Ürüm, annesi Dudu Ürüm, kardeşleri Hikmet Küçük, Fadime Ürüm ve Hüsamettin Ürüm ile sevenleri katıldı. Dudu Ürüm'ün kızlarıyla oğlunun tabutuna sarılıp, ağlaması yürekleri dağladı. Ürüm'ün eşi Kübra Ürüm ise cenazede sakinleştirici iğnelerle güçlükle ayakta durabildi.

        Kılınan namazın ardından Uzman Çavuş Burak Sefa Ürüm'ün bir süre askerlerin omzunda taşınan cenazesi ilçe mezarlığına götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi. Ürüm'ün tabutu üzerindeki Türk bayrağı ise eşine verildi.

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