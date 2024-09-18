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        Manisa'da tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi; 11 yaralı

        MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktörün devrildiği kazada, 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 16:22 Güncelleme: 18.09.2024 - 16:25
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        Manisa'da tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi; 11 yaralı
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        MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktörün devrildiği kazada, 11 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında Alaşehir-Denizli kara yolu Çataltepe mevkiinde meydana geldi. Römorkunda mevsimlik tarım işçilerini taşıyan M.E. (38) yönetimindeki 45 ZT 785 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü M.E. ve 10 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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