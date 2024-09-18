Manisa'da tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi; 11 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Alaşehir-Denizli kara yolu Çataltepe mevkiinde meydana geldi. Römorkunda mevsimlik tarım işçilerini taşıyan M.E. (38) yönetimindeki 45 ZT 785 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü M.E. ve 10 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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