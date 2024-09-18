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        Okul müdürüne ateş ederken tabancası tutukluk yapan veli, tutuklandı

        MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde okul dışına çağırdığı okul müdürü Mustafa Örnek'e, belinden çıkardığı tabanca ile ateş eden ve şans eseri silahı tutukluk yapan oğlu sınıf tekrarı yapan öğrenci velisi Sait Tan, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 18:45 Güncelleme: 18.09.2024 - 18:50
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        Okul müdürüne ateş ederken tabancası tutukluk yapan veli, tutuklandı
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        MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde okul dışına çağırdığı okul müdürü Mustafa Örnek'e, belinden çıkardığı tabanca ile ateş eden ve şans eseri silahı tutukluk yapan oğlu sınıf tekrarı yapan öğrenci velisi Sait Tan, tutuklandı.

        Olay, 11 Eylül Salı günü 17.00 sıralarında Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'ndeki Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 6'ncı sınıfa giden çocuğu A.T.'nin sınıf tekrarı yapmasına kızan Sait Tan, okul müdürü Mustafa Örnek'i önce telefonla tehdit etti, ardından aracıyla okulun önüne geldi. Okul müdürüne hakaret ederek bahçeye çağıran Sait Tan, müdürün aşağıya inmesi üzerine belinden çıkardığı tabancayı müdür Örnek'e doğrulttu. Hedef gözeterek tetiğe basan Sait Tan'ın silahı tutukluk yaptı. Tan, yeniden yere doğru ateş etmeye çalışırken silahı tekrar tutukluluk yaptı. Bir süre otomobilde oturan Sait Tan, okul önünde bir el ateş ettikten sonra okul önünden uzaklaştı.

        Okul müdürü Örnek, ilk denemede silahın tutukluk yapmasıyla ölümden şans eseri yara almadan kurtuldu. Silahlı saldırı girişimi okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Emniyet ekipleri şüpheli Tan’ı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda şüpheli Sait Tan’ın, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir ikamette saklandığı tespit edildi. Gece saatlerinde yapılan operasyon sonucunda yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Tan, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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