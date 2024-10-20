Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Balkondan düşerek ölen Fatih öğretmen toprağa verildi

        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, evinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren öğretmen Fatih Karakurt (44), son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 19:51 Güncelleme: 20.10.2024 - 19:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balkondan düşerek ölen Fatih öğretmen toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, evinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren öğretmen Fatih Karakurt (44), son yolculuğuna uğurlandı.

        Olay, dün saat 17.30 sıralarında Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Fatih Karakurt, evinin balkonunda bulunduğu sırada iddiaya göre başının dönmesi sonucu düştü.

        Karakurt'un düştüğünü görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karakurt, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karakurt, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fatih Karakurt’un eşi Tuğba Karakurt'un da Şehit Anıl Barış Çetin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

        Öğretmen Fatih Karakurt için bugün Ergenekon Mahallesi’nde bulunan Mevlana Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Karakurt'un ailesi, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Karakurt, Turgutlu Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Karakurt’un yüksek tansiyon hastası olduğu ve balkonda bulunduğu sırada yanında kimsenin olmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: Denetimler gece-gündüz yapılmaya devam edilecek
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: Denetimler gece-gündüz yapılmaya devam edilecek
        Ambulans şoförünün dehşete düşüren ifadesi: Hasta başına 10 bin TL!
        Ambulans şoförünün dehşete düşüren ifadesi: Hasta başına 10 bin TL!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Beşiktaş 45 dakikada fişi çekti!
        Beşiktaş 45 dakikada fişi çekti!
        Bakan Tunç'tan Yenidoğan çetesi soruşturması açıklaması
        Bakan Tunç'tan Yenidoğan çetesi soruşturması açıklaması
        “Yenidoğan çetesi”nin 1,5 yıllık serüveni….
        “Yenidoğan çetesi”nin 1,5 yıllık serüveni….
        Küba'nın pek çok bölgesi karanlığa gömüldü
        Küba'nın pek çok bölgesi karanlığa gömüldü
        Bu meyvelerin bilinçsiz tüketilmesi mide ve bağırsakta kitleye dönüşüyor
        Bu meyvelerin bilinçsiz tüketilmesi mide ve bağırsakta kitleye dönüşüyor
        Musk her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek
        Musk her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek
        Yenidoğan çetesi hakkında neler biliniyor? Çetenin lideri, yöneticileri ve üyeleri kimler? Hangi hastaneler kapatıldı?
        Yenidoğan çetesi hakkında neler biliniyor? Çetenin lideri, yöneticileri ve üyeleri kimler? Hangi hastaneler kapatıldı?
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        Scholz'un Türkiye mesajları Alman basınında
        Scholz'un Türkiye mesajları Alman basınında
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        "Milli bir gurur"
        "Milli bir gurur"
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        "Küskün ayrıldım"
        "Küskün ayrıldım"

        Benzer Haberler

        Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu, 3. kez koşuldu
        Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu, 3. kez koşuldu
        Özgür Özel: Yenidoğan çetesinin üyelerini, bir daha gün ışığına çıkarmamalı
        Özgür Özel: Yenidoğan çetesinin üyelerini, bir daha gün ışığına çıkarmamalı
        Manisa Basket'te ligdeki kötü gidişat sürüyor
        Manisa Basket'te ligdeki kötü gidişat sürüyor
        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da konuştu:
        Özel: Bu işe bulaşan tüm hastanelere Meclis'te hep birlikte el koyalım, kam...
        Özel: Bu işe bulaşan tüm hastanelere Meclis'te hep birlikte el koyalım, kam...
        Manisa Basket - Aliağa Petkimspor: 67-74
        Manisa Basket - Aliağa Petkimspor: 67-74