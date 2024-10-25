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        Somaspor'un rakibi Nazillispor

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki Ege ekibi Somaspor ve Nazillispor yarın Soma'da kozlarını paylaşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 10:56 Güncelleme: 25.10.2024 - 10:56
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        Somaspor'un rakibi Nazillispor
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki Ege ekibi Somaspor ve Nazillispor yarın Soma'da kozlarını paylaşacak. Soma Atatürk Stadı'nda Ahmet Resuloğlu'nun yöneteceği müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Ev sahibi Somaspor'da kart cezalısı golcü Yasin müsabakada görev alamayacak. Topladığı 7 puanla 13'üncü sırada yer alan Somaspor'un teknik patronu Erman Güraçar, kazanıp alt sıralardan uzaklaşmayı hedeflediklerini söyledi. Son 3 maçında 5 puanı hanesine yazdıran düşme hattındaki Nazillispor'un çalıştırıcısı Gürhan Sönmez de puanlar almaya devam edeceklerini ve ateş hattından uzaklaşacaklarını dile getirdi. İki ekibin bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'ndaki eşleşmesini 5-1 Somaspor kazanmıştı.

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