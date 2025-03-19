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        Manisa Basket Avrupa'da havlu attı

        BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sezonunda ilk tur grupları ve Play-In etaplarını geçen Manisa Basket, çeyrek final şansını ise kaçırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 11:42 Güncelleme: 19.03.2025 - 11:45
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        Manisa Basket Avrupa'da havlu attı
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        BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sezonunda ilk tur grupları ve Play-In etaplarını geçen Manisa Basket, çeyrek final şansını ise kaçırdı. Son 16 Turu J Grubu'nda yer alan Manisa temsilcisi, evinde ligin son şampiyonu Unicaja Malaga'ya büyük çekişmeye sahne olan maçta 103-97 yenilerek havlu attı. Güçlü İspanyol rakibi önünde başa baş bir oyun sergileyen temsilcimiz son periyotta mağlubiyetten kurtulamadı. Grupta 5 maç sonucunda 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle son sırada kalarak iddiasını kaybeden Manisa Basket, haftaya Galatasaray'a konuk olup Avrupa macerasını noktalayacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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