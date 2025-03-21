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        Manisa Basket ligde Türk Telekom'a karşı

        BASKETBOL Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda hafta içinde güçlü İspanyol ekibi Unicaja Malaga'ya evinde yenilerek son grup maçları öncesinde çeyrek final şansını kaybeden Manisa Basket yarın düşme korkusu yaşadığı Süper Lig'de Türk Telekom'u ağırlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 10:24 Güncelleme: 21.03.2025 - 10:30
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        Manisa Basket ligde Türk Telekom'a karşı
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        BASKETBOL Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda hafta içinde güçlü İspanyol ekibi Unicaja Malaga'ya evinde yenilerek son grup maçları öncesinde çeyrek final şansını kaybeden Manisa Basket yarın düşme korkusu yaşadığı Süper Lig'de Türk Telekom'u ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Ligde son 2 maçını kaybeden Manisa ekibi bitime 9 hafta kala 6 galibiyetle düşme hattındaki Merkezefendi Belediyesi Basket'le aynı puanda bulunuyor. Türk Telekom'un ise 9 galibiyeti var.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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