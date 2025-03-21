Manisa'da 5 günlük toplantı ve gösteri yasağı

MANİSAValiliği, kamu düzenini sağlamak ve provokatif eylemleri önlemek amacıyla il genelinde 5 gün süreyle toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamalarının yasaklandığını duyurdu.

Manisa'da kamu düzenini sağlamak ve provokatif eylemleri önlemek amacıyla il genelinde 5 gün süreyle toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamaları yasaklandı. Valilik tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada "Valiliğimizce alınan karar uyarınca, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 21.03.2025 günü saat 14:00'ten - 25.03.2025 günü saat 23:59'a kadar, 5 (beş) gün süre ile her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.