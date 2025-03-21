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        Manisa'da 5 günlük toplantı ve gösteri yasağı

        MANİSAValiliği, kamu düzenini sağlamak ve provokatif eylemleri önlemek amacıyla il genelinde 5 gün süreyle toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamalarının yasaklandığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 15:37 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:40
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        Manisa'da 5 günlük toplantı ve gösteri yasağı
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        MANİSAValiliği, kamu düzenini sağlamak ve provokatif eylemleri önlemek amacıyla il genelinde 5 gün süreyle toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamalarının yasaklandığını duyurdu.

        Manisa'da kamu düzenini sağlamak ve provokatif eylemleri önlemek amacıyla il genelinde 5 gün süreyle toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamaları yasaklandı. Valilik tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada "Valiliğimizce alınan karar uyarınca, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 21.03.2025 günü saat 14:00'ten - 25.03.2025 günü saat 23:59'a kadar, 5 (beş) gün süre ile her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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