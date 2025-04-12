Somaspor evinde sahaya çıkacak

2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda 68 Aksarayspor'a 1-0 kaybeden Somaspor yarın sahasında Arnavutköy Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Soma Atatürk Stadı'nda Semih Kurt'un düdük çalacağı maç saat 15.00'te başlayacak. Bu karşılaşma öncesi Somaspor'un 33 puanı bulunurken, Arnavutköy Belediyespor 41 puanla yoluna devam ediyor.

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