İşçi servisi park halindeki TIR'a çarptı: 5'i ağır 20 yaralı (2)

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde işçi servisi minibüsünün park halindeki TIR'a arkadan çarptığı kazada yaralanan 20 kişiden 15'i tedavilerinin ardından taburcu edildi. Durumu ağır olan diğer 5 yaralının tedavisi sürüyor. Öte yandan servis minibüsün şoförü Nurettin K., ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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