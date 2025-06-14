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        İşçi servisi park halindeki TIR'a çarptı: 5'i ağır 20 yaralı (2)

        MİNİBÜSŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDIManisa'nın Turgutlu ilçesinde işçi servisi minibüsünün park halindeki TIR'a arkadan çarptığı kazada yaralanan 20 kişiden 15'i tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 17:15 Güncelleme: 14.06.2025 - 17:15
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        İşçi servisi park halindeki TIR'a çarptı: 5'i ağır 20 yaralı (2)
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        MİNİBÜSŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde işçi servisi minibüsünün park halindeki TIR'a arkadan çarptığı kazada yaralanan 20 kişiden 15'i tedavilerinin ardından taburcu edildi. Durumu ağır olan diğer 5 yaralının tedavisi sürüyor. Öte yandan servis minibüsün şoförü Nurettin K., ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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