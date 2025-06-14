Traktör, tarlaya uçtu; 16 yaşındaki Yusuf öldü

MANİSA'nınSelendi ilçesinde traktörün tarlaya uçtuğu kazada 16 yaşındaki Yusuf Akdeniz, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Akdeniz, evlerinin yakınındaki tarlalarına gitmek üzere babasına ait 45 PV 095 plakalı traktörle yola çıktı. Akdeniz, daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, yaklaşık 2 metre yükseklikten yol kenarındaki tütün tarlasına uçtu. Akdeniz, traktörün altında kalıp, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güçlükle traktörün altından ağır yaralı olarak çıkarılan Akdeniz, Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Akdeniz, kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.