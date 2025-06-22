Manisa'da orman yangını (2)

43SÖNDÜRME EKİBİ VE 325 PERSONELLE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Manisa’nın Kırkağaç ilçesi Gelenbe Mahallesi’nde dün 18.17 sıralarında çıkan ve 16 saatlik mücadelenin ardından bu sabah 10.00 sıralarında kontrol altına alınan yangın bölgesinde rüzgarın da etkisiyle öğlen saatlerinde yeniden alevler yayılmaya başladı. Yangına 11 hava aracı, 43 söndürme ekibi, 21 su tankeri, 3 TOMA, 12 iş makinası, 4 ambulans, 4 teknik ekip ve toplamda 325 personel karadan ve havadan müdahaleyi sürüyor.

VALİ ÖZKAN: 1 MAHALLE TEDBİR AMACIYLA BOŞALTILDI

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Bostancı Mahallesi’nin tedbir amacıyla boşaltıldığını söyledi. Vali Özkan, “Öncelikle çok geçmiş olsun. Maalesef Kırkağaç ilçemizin Gelenbe Mahallesi'nde dün 18.00 sıralarında bir yangına maruz kaldık. Gece boyunca arkadaşlarımızın canla-başla çalışmaları sonucunda bugün 10.00 sıralarında kontrol altına alındı. Maalesef öğle saatlerine doğru tekrar bir sıçrama sonucunda yangın yeniden meydana geldi. Şu anda Tarım ve Orman Bakanlığı’mızın koordinasyonunda, valiliğimizce oluşturulan kriz merkezimizin gözetiminde tüm kamu, kurum ve kuruluşları, belediyelerle koordine bir şekilde yangınla etkin bir mücadelemizi sürdürüyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi yangına müdahaleden ziyade, yangın öncesinde önleyici tedbir amaçlı her vatandaşımızın tedbirli olması önem arz ediyor. Aslında yangın olmadan önce gerekli tedbirlerin almış olmasının çok daha önemli olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum. Bostancı Mahallemizi tedbir amaçlı boşalttık ama Bostancı Mahallesine yönelik riskin çok daha azaldığını ifade etmek istiyorum. Yangında tüm arkadaşlarımız canla başla çalışıyor fakat bölgede çok etkili bir rüzgar söz konusu. Bu rüzgardan dolayı tam toparlandı derken başka bir taraftan yangın tekrar alevlenebiliyor. Yangında 2 saat öncesine göre daha iyi bir noktada olduğumuzu ifade edebilirim" diye konuştu.