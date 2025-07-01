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        Manisa FK'da 10 futbolcu yolcu

        1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, geçen sezondan sözleşmeleri sona eren 10 futbolcuyla yeniden anlaşmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 14:01 Güncelleme: 01.07.2025 - 14:01
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        Manisa FK'da 10 futbolcu yolcu
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        1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, geçen sezondan sözleşmeleri sona eren 10 futbolcuyla yeniden anlaşmadı. Yeni sezon öncesi antrenmanlara başlayan siyah-beyazlı kulüp, takımdan ayrılan 6'sı yabancı 10 futbolcusu için veda mesajı yayınladı. Manisa ekibinin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Manisa Futbol Kulübümüz ile sözleşmeleri sona eren Oğuz Gürbulak, Kaan Kanak, Alperen Uysal, Oktay Gürdal, Moryke Fofana, Daniel Ramirez, Georgi Minchev, Birama Toure, Bede Osuji ve Armin Hodzic'e kulübümüze vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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