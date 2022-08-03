Salihli'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

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MANİSA (AA) - Salihli'de durdurulan bir araçta metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu.



Yapılan aramada 48,96 gram metamfetamin, 3 adet sentetik ecza, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.





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