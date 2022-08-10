Manisa'daki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Yarhasanlar Mahallesi'ndeki İbrahim Gökçen Bulvarı'nda aralarında husumet olan D.D. (33) ile Ö.A. tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin üzerine Ö.A, D.D'yi bıçakla yaraladı.

Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan D.D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüpheli Ö.D, polis merkezine giderek teslim oldu.

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