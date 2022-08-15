AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından aşure etkinliği düzenlendi

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MANİSA (AA) - AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda aşure dağıtıldı.



Etkinliğe, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, belediye başkanları, partinin il ve ilçe teşkilatı üyeleri katıldı.



Dev kazanda pişirilen aşure vatandaşlara ikram edildi.



Etkinlik kapsamında AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı karanfil dağıttı.



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