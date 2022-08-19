Demirci'nin kırsal mahallelerindeki halı sahalar güneş enerjisiyle aydınlatılıyor

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MANİSA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı kırsal mahallelere yapılan 9 halı sahanın aydınlatma sistemleri güneş enerjisi ile çalışıyor.

Demirci Belediyesi tarafından ilçeye bağlı Kışlak, Minnetler, Kulalar, Mahmutlar, Durhasan, Tekeler, Ulacık, Söğütçük ve Kılavuzlar mahallelerine yapılan halı sahalar hizmete sunuldu. Halı sahaların gece de açık kalması amacıyla güneş enerji panelleri kurularak ışıklandırma yapıldı.

Belediye Başkanı Selami Selçuk, Ulacık Mahallesi'nde gençlerle halı sahada gece maçı yaptı. Müsabaka sonrası gençlerle bir araya gelen Selçuk, onlara forma hediye etti.

Selçuk, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle şimdiye kadar 13 halı saha yaptıklarını hatırlattı.



Özellikle kırsal bölgelerde gece de müsabaka yapılması amacıyla halı sahalara güneş panelleri kurulduğunu dile getiren Selçuk, "Bu sayede gençlerimizle gece maçlarında buluşuyoruz. Bizim gençliğimizde böyle halı sahalarımız yoktu. Çok şükür şimdi devletimizin desteği ile bu yatırımları yapıyoruz. Daha çok kırsal mahallede güneş enerjili halı saha yatırımlarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Mahalle sakinlerinden Resul Demirel ise sıcak havalarda gece maçı yaptıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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