Manisa'da ticari taksi ve otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ticari taksiyle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Aydın Sevimli (41) idaresindeki 45 T 0126 plakalı ticari taksi, 2. Anafartalar Mahallesi Halil Erdoğan Caddesinde Hazarbey Özcan'ı kullandığı 06 AP 2203 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan taksi sürücüsü ile yolcular Cennet Benli (39) ve Bekir A. (5) Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.