Manisa'da ormanlık alanda kenevir yetiştiren 2 kişi yakalandı

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde orman arazisinde ekili 1983 kök kenevir ele geçirildi.

Söğütçük Mahallesi Hankaşı mevkisinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde ormanlık alanda ekili 1983 kök kenevir bitkisi tespit edildi, H.S. (64) ve M.S. (36) gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tüfek bulundu.







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