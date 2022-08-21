Manisa'da orman yangını çıktı

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Hamidiye Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz ve 4 su tankeri ile müdahale ediyor.

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