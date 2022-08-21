Manisa'da 365 kök Hint keneviri ele geçirildi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yasadışı ekilen 365 kök hint keneviri ele geçirildi.



Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Evrenli Mahallesi'nde ormanlık alan içine yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.



Ekipler yaptığı operasyonda ormanlık alanda boyları 90 ile 120 santimetre arasında değişen 365 kök Hint keneviri ve 30 kök kurutulmaya bırakılmış kubar esrar ele geçirildi.



Jandarma ekipleri yasadışı ekimi yapan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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