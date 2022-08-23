Demirci'de "Caddede Sanat Var" sergisi düzenlendi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla resim, fotoğraf ve el sanatları eserlerinin sergilendiği "Caddede Sanat Var" etkinliği düzenlendi.

Demirci Belediyesi ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile Atıf Akın Caddesi'nde düzenlenen sergide, ilçede düzenlenen yarışmada dereceye giren fotoğraflar ve resimler ile Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerince hazırlanan rölyef, ebru, kat'ı ve naht türünden eserler ilçe sakinlerinin beğenisine sunuldu.

Açılışı Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Kocabaş ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Çetinkaya tarafından yapılan sergiye ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi.



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