Alaşehir'de 763 kök Hint keneviri ele geçirildi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda dikili 763 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı 7. JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Osmaniye Mahallesi Darıderesi mevkiinde ormanlık alanda yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Bölgede yapılan aramada 763 kök Hint keneviri ve 4.896 gram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar ele geçirildi.

Ekimi yapan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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