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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salihli'de otomobilinde uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı

AA

Salihli'de otomobilinde uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu bulundu, yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 29 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat bulundu.

Araçta bulunan A.A.E.(36) ve M.Y. (32), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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