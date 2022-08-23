Salihli'de otomobilinde uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu bulundu, yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 29 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat bulundu.

Araçta bulunan A.A.E.(36) ve M.Y. (32), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.





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