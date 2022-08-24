Manisa'da 3 kilogram esrar ile 520 kök Hint keneviri ele geçirildi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ve Turgutlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kilogram esrar ile 520 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alaşehir ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'nin Tilkitepe mevkisindeki ormanlık alanda çok sayıda kenevir bitkisinin ekili olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatan JASAT ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, 394 kök Hint keneviri ile kurumaya bırakılmış 3 kilogram esrar ele geçirdi.

Keneviri ormanlık alana eken şüphelilerin tespiti için çalışma başlatıldı.

Turgutlu ilçesinde de Kurudere Mahallesi yakınlarında drone ile yapılan arama faaliyetinde ormanlık alana ekilmiş 126 kök Hint keneviri ile 2 kilogram gübre bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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