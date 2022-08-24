Manisa’da otobüsle otomobilin çarpışması sonucu 3 çocuk yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa’nın Yunusemre ilçesinde otobüsle otomobilin çarpışması sonucu, otobüste yolcu olarak bulunan 3 çocuk yaralandı.

Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ait yüzme havuzuna öğrenci götüren Engin Okan (50) yönetimindeki 45 E 2283 plakalı otobüs, Atatürk Mahallesi'nde, karşı yönden gelen Muhsin Amak'ın kullandığı (50) 45 FB 520 plakalı otomobille yandan çarpıştı.



Kontrolden çıkan otobüs, ağaçlara çarparak durdu. Kazada, otobüste bulunan yaşları 7, 8 ve 9 olan 3 çocuk hafif şeklide yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Manisa Celal Bayar Üniversite Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.