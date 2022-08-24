AK Parti'li Baybatur, Turgutlu ilçesini ziyaret etti

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MANİSA (AA) - AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Turgutlu ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Baybatur, partisinin ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen muhtarlar ve hemşehri derneklerinin temsilcileriyle buluşma toplantısında istek ve sıkıntıları dinledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Manisa ziyaretinde üzümle alakalı alım fiyatını açıklamasının çiftçileri ve üreticiyi memnun ettiğini belirten Baybatur, ülkenin her geçen gün daha iyi konuma geldiğini söyledi.

Baybatur, toplantının ardından gençlik merkezi olarak planlanan binayı inceledi.

Dereköy Kur'an Kursu'nu ziyaret edip buradaki öğrencilerle sohbet eden Baybatur, Selvilitepe Mahallesi muhtarı Sait Kaya'yı da ziyaret etti.

Baybatur, mahalledeki pazar yerinde vatandaşlar ve esnafların sorunlarını dinledi.

Yenileme çalışması yapılacak olan Atatepe Spor Tesisleri'nde de incelemelerde bulunan Baybatur, sporcularla sohbet etti.





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