Manisa'da düğünde çıkan kavgada 11 kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa’nın Kula ilçesindeki düğünde davetli iki aile arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı.

Merkez Seyitali Mahallesi, Gargar Küme Evleri mevkisindeki sokak düğününde, aralarında husumet bulunan davetli iki aile arasında tartışma çıktı.

Taş, sopa, bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri Kula Devlet Hastanesi ve çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kavgada yaralanan F.G (42), Ü.B (14), E.B (36), R.U (18), M.E.G (42), A.B (38), T.Y (19), F.B (23), B.B (18), C.E (27) ve E.B (37) Kula Devlet Hastanesi ve çevre ilçe hastanelerinde tedavi altına alındı.

Polis, kavgaya karıştığını tespit ettiği 10 kişiyi gözaltına aldı.



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