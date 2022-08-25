Manisa Sivil Dayanışma Platformu'ndan şarkıcı Gülşen'e tepki

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MANİSA (AA) - Manisa'da 54 sivil toplum kuruluşundan oluşan Manisa Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP) üyeleri, şarkıcı Gülşen'in imam hatip okulları ve mensuplarına yönelik ifadelerini kınadı.



MASİDAP Dönem Sözcüsü ve Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner, yaptığı yazılı açıklamada, toplumsal değerleri dikkate almayan, sınıflandırmayı körükleyen kişilerin iftira ve hakaret dolu davranışlarını kabul etmediklerini kaydetti.



Aziz milletin göz bebeği olan imam hatiplilere yönelik aşağılayıcı sözleri doğru bulmadıklarına işaret eden Öner, "Şahsa karşı başlatılan hukuki süreci yakından takip ediyoruz. Kuruluşundan bu yana ülkenin milli ve manevi değerleriyle donanmış nesillerin yetiştiği imam hatip okullarımızın mezun ve mensuplarına yönelik aşağılayıcı sözlerin sarf edilmesi asla kabul edilemez. Bu gibi şahısların çirkin propagandalarına ve ucuz yollu gündemde kalma amaçlarına malzeme yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.









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