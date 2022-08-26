Manisa FK, Altaş Denizlispor maçına hazır

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MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında yarın Altaş Denizlispor'u konuk edecek Manisa FK, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Levent Eriş yönetiminde yapılan antrenmanla çalışmalarını tamamlayan siyah-beyazlılar, maç saatini beklemeye başladı.

Manisa FK ile Altaş Denizlispor arasında Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı, hakem Caner Ak yönetecek.

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