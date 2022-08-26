Manisa'da sürücü adaylarına "son dersi" jandarma ekibi verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da sürücü adaylarına "son dersi" jandarma ekibi verdi

AA

Manisa'da sürücü adaylarına "son dersi" jandarma ekibi verdi

MANİSA (AA) - Manisa'da sürücü belgesi almak için direksiyon sınavına girecek adaylara son eğitimi, jandarma verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü bir sürücü kursundaki eğitim salonunda sürücü adaylarıyla bir araya geldi.

Sürücü adaylarına genel trafik kuralları, sık yapılan ihlaller ve bunların ortaya çıkardığı riskler anlatıldı.

Ekip, teorik eğitimin ardından sürücü adaylarının kullandığı otomobillere binerek uygulamalı eğitim de verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Manisa'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk ...
Manisa'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 8 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Manisa'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 8 ...
Turgutluspor özel maçta Akhisar'ı rahat geçti
YEREL HABERLER Turgutluspor özel maçta Akhisar'ı rahat geçti
Manisa FK, Altaş Denizlispor maçına hazır
YEREL HABERLER Manisa FK, Altaş Denizlispor maçına hazır
Akhisarspor'da Yusuf Cihat resmen gitti
YEREL HABERLER Akhisarspor'da Yusuf Cihat resmen gitti
Manisa FK ile Denizlispor derbide rakip
YEREL HABERLER Manisa FK ile Denizlispor derbide rakip
Silahlı terör örgütü üyesi 6 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Silahlı terör örgütü üyesi 6 kişi tutuklandı
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Manisa´da 30 parça tarihi eser ele geçirildi: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Manisa´da 30 parça tarihi eser ele geçirildi: 1 ...
Manisa Sivil Dayanışma Platformu'ndan şarkıcı Gülşen'e tepki
YEREL HABERLER Manisa Sivil Dayanışma Platformu'ndan şarkıcı ...
Yangın söndürme tüpünden 2,7 kilo uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Yangın söndürme tüpünden 2,7 kilo uyuşturucu çıktı
Trabzon'a atanan Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz törenle uğurlandı
YEREL HABERLER Trabzon'a atanan Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz ...
Manisa'da 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa'da 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Öğretmenler, Kula-Salihli Jeoparkı'nda eğitim aldı
YEREL HABERLER Öğretmenler, Kula-Salihli Jeoparkı'nda eğitim aldı
Manisa'da düğünde çıkan kavgada 11 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Manisa'da düğünde çıkan kavgada 11 kişi yaralandı
Manisa'da sokak düğününde bıçak ve sopalı kavga; 11 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da sokak düğününde bıçak ve sopalı kavga; 11 ...
Manisa FK, Alman orta saha Yannick Stark'ı transfer etti
YEREL HABERLER Manisa FK, Alman orta saha Yannick Stark'ı transfer ...
Nezarethanede intihara soruşturma (2)
YEREL HABERLER Nezarethanede intihara soruşturma (2)
Manisa'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Manisa'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi ...
AK Parti'li Baybatur, Turgutlu ilçesini ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti'li Baybatur, Turgutlu ilçesini ziyaret etti
Manisa'da 7 araç birbirine girdi; 2'si çocuk 5 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da 7 araç birbirine girdi; 2'si çocuk 5 yaralı
Dolu yağışı, tarım ürünlerine zarar verdi
YEREL HABERLER Dolu yağışı, tarım ürünlerine zarar verdi
Manisa'da iki atı telef edip, bir atı yaralayan zanlılar aranıyor
YEREL HABERLER Manisa'da iki atı telef edip, bir atı yaralayan ...
Hamile kadın beyin kanamasından öldü, karnındaki bebeği kurtarılamadı
YEREL HABERLER Hamile kadın beyin kanamasından öldü, karnındaki ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.