Demirci'de bisiklet etkinliği düzenlendi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde gerçekleştirilen 100. Yılda Demirci Akıncıları 3. Bisiklet Sürüşü etkinliğine Bursa, Kütahya, Uşak, İzmir ve Manisa'dan 41 bisikletçi katıldı.

Etkinliğin dün başlayan ilk gün etabı Salihli-Demirci arasında 90 kilometrelik parkurda gerçekleşti.

Bisikletçiler ikinci etap sürüşünde ise 20 kilometrelik tırmanış yaparak Demirci Akıncıları Anıtına çıktı.

Etkinliğin sonunda Kaymakam Adem Kaya ve Belediye Başkanı Selami Selçuk tarafından sporculara teşekkür belgesi takdim edildi.

Kaymakam Adem Kaya, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Demirci akıncıları bu bölgede düşmana karşı büyük mücadeleler verdi. Bize düşen görev hiçbir zaman onların verdiği mücadeleyi unutturmamak. Bu organizasyonları düzenlemeye devam edeceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Selami Selçuk da sporculara teşekkür etti.





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