Büyük Zafer'in 100. yılı Turgutlu ve Kula'da kutlandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ve Kula ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Turgutlu'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu, Turgutlu Belediyesi Halk Oyunları ekibi tarafından halk oyunları gösterisi yapıldı.

Turgutlu Kaymakamlığı'nda da kaymakam vekili Manisa Vali Yardımcısı Nihat Kaynar tarafından tebrikler kabul edildi.

- Kula

Kula'da da Kaymakam Kemal Duru ve Belediye Başkanı Hüseyin Tosun tebrikleri kabul etti.

Yunus Emre Kent Meydanı Atatürk Anıtı'nda devam eden programda çelenklerin sunumu saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Kula Kaymakamı Kemal Duru yaptığı konuşmada, "Milli Mücadelenin 100. yılını geride bırakmanın gururunu, sevincini yaşamaktayız. Bunu hep birlikte paylaşmak, paylaşarak çoğaltmak için buradayız. Yüreğinizdeki vatan sevgisine sağlık." ifadelerini kullandı.

Kent meydanındaki tören sonrasında katılımcılar ilçe şehitliğini ziyaret ederek Kuran-ı Kerim okudu dua etti.





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