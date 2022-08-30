Manisa'da firari hükümlü yakalandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 18 yıl 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan araması bulunan A.P'nin (42) ilçede olduğu yönünde istihbarat aldı.

İlçe merkezinde yakalanan A.P, cezaevine gönderildi.





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