HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan gelir vergisi oranının yüzde 10 olması önerisi:

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

MANİSA (AA) - HAK-İŞ ve Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, bu kriz dönemi bitene kadar ücretlerin gelir vergisi oranının yüzde 10 olmasını önererek, "Gerçekten alınan bir şekilde geri gidiyor. O yüzden bunun için bir çalışma yapmak gerekiyor. Bakanımıza raporlarımızı hazırladık. Taleplerimizi sunacağız." dedi.

Manisa'daki bir otelde düzenlenen HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Manisa Şubesi'nin 12. Genel Kurulu'na katılan Arslan, burada yaptığı konuşmada, işçinin hakkını savunmaya devam ettiklerini, bugüne kadar 1 milyona yakın taşeron çalışanın kamuya alınmasını sağladıklarını ifade etti.

Belediyelerde çalışan şirket işçilerinin de belediyelerin kadrolarına alınması için çalıştıklarını anlatan Arslan, yaptıkları toplu iş sözleşmelerinde işçilerin haklarını sürekli geliştirdiklerini, gelecekte "kadrolu, geçici ve şirket" işçisi ayrımının kalmayacağını vurguladı.

Arslan, vergilendirme konusunda bazı taleplerinin de olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Ücret zamlarımıza temmuz ayında ilave zamlar alıyoruz. Ağustos ayına gelince vergi diliminden dolayı aldığımız para gidiyor. Dolayısıyla bu vergilendirme sisteminde makas hem dar hem de kapsamı kısıtlı. O yüzden bizim bir önerimiz var: Bu kriz dönemi bitene kadar ücretlerin gelir vergisi oranı yüzde 10 densin. Böyle kalsın. Gerçekten alınan bir şekilde geri gidiyor. O yüzden bunun için bir çalışma yapmak gerekiyor. Bakanımıza raporlarımızı hazırladık. Taleplerimizi sunacağız. En azından ekim ayından sonra parlamento gündeminde bu vergi meselesini çözmemiz gerekiyor."

Kuruldukları günden bu yana darbelere karşı dik durduklarını, demokrasiyi ve halkın iradesini savunduklarını aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Tehlike geliyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan TÜSİAD'a talimat geliyor. Biden boşuna söylemedi, 'Artık Türkiye'de darbe ile değil Tayyip Erdoğan'ı seçimle götüreceğiz.' dedi. Darbecilerle iş tutanların hevesleri tekrar kabardı. Dolayısıyla bugün daha çok önem arz ediyor. Gelin bu ülkenin sivil toplumu, sendikaları olarak bu darbe zihniyetine karşı kimden, nereden gelirse gelsin dik ve onurlu bir duruş sergileyelim. Bunu istiyoruz. Türkiye'nin darbelerle muhatap olmasını istemiyoruz."

Arslan'ın konuşmasının ardından yapılan kongrede yeniden aday olan mevcut başkan Okan Polat güven tazeledi.

Polat, kongrenin ardından katılımcılara teşekkür etti.

Kongreye, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ile sendika temsilcileri katıldı.

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